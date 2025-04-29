筆下風雲：揭穿美霸並不可怕

特朗普重返白宮接近100日，最新民調顯示，其支持度跌至41%，創80年來新低。顯而易見，其蜜月期早就完結，隨着其亂揮關稅大棒、激進裁員削支，導致經濟動盪，國內示威不絕，加上其外交政策一塌糊塗，連傳統盟友都離棄，已證明其新政徹底失敗。

最可笑是，上台24小時內終止俄烏戰爭的承諾無法兌現，就連與一個半個小國簽訂關稅協議也未有實現，遑論迫令中國、歐盟屈服。如今連日本、南韓等小弟都不聽其指揮，日相石破茂揚言不急於簽訂協議，南韓更以未選出新總統為由採取拖字訣，全世界只有台灣賴清德政府忙不迭對特朗普跪低，聲稱台灣經濟夠好，足以成就美國再工業化及打造為世界人工智能中心，喪權辱台，丟盡台灣人的面子。

事實上，美國發起這場關稅之戰，倒也不是全無意義，不僅讓人看見台灣是如何自取其辱，同時亦讓全世界看清楚美國色厲內荏，揭示美霸並不可怕。特朗普如今除了空着急，便只能依靠發放假消息為自己爭取下台階。單是有沒有跟國家主席習近平通話、雙方有沒有就關稅進行磋商，特朗普便胡謅了數日，結果被中國逐一打臉。白宮發言人天天都說很快就有消息公布，最終還是一天拖一天。美國面對零售商冇貨賣、通脹加劇等危機，還有甚麼招數可以出賣？

正因為中國夠底氣、夠強硬、堅持到底，給全球作出了良好示範，也激勵了各國起而對抗。即使不是明抗，也是暗爭，美國莫奈其何。世界苦美霸久矣，是時候團結起來，還以顏色。中國則趁機拉攏各國，跟東盟、全球南方等固然有商有量，跟非洲更是要好，就算是歐洲諸國，也斷不可能因為美國而放棄中國市場，於是給了中國破除美國圍堵的契機。