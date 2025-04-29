強詞有理：噩夢在後頭

美國總統特朗普大鑼大鼓慶祝上任100天，為自己的「政績」塗脂抹粉。他到底有何政績？可以用四個字概括：一塌糊塗。在這段任期內，他為世人提供了不少笑料，第一個笑話是，競選總統時信誓旦旦「上任24小時內結束俄烏戰爭」，如今上任快100天了，戰爭依然沒有結束迹象，俄羅斯總統普京固然不買帳，烏克蘭總統澤連斯基也不聽其指揮，甚至連一份礦產協議也拖而未決。近日俄方宣布已收復庫爾斯克州所有失土，侵侵老羞成怒，威脅對俄羅斯進一步制裁，令人忍俊不禁，俄羅斯還怕制裁嗎？

特朗普除了在烏克蘭問題上放空炮，吞併格陵蘭、搶奪巴拿馬運河也止於過嘴癮，將加拿大變成「美國第51個州」更是自說自話。他近日再次強調將加拿大併入美國並非開玩笑，而是認真的。這分明是一廂情願，現在都甚麼年代了，加拿大強硬拒絕，難道美國還能動武強搶？顯而易見，侵侵上台後的外交可謂一事無成，幾乎全部朝着相反方向走，沒有達成任何協議，實現任何目標。

相對而言，這些還是小事，特朗普最大「政績」就是發動瘋狂貿易戰，鬧得全世界雞犬不寧。貿易戰將如何收科，暫時不得而知，唯一可以肯定的是，貿易戰不會有贏家，美國自身受到的傷害可能更大。尤其侵侵反口覆舌，朝令夕改，不僅貽笑國際，而且令美國國家信譽蕩然無存。

當然，特朗普是不會在乎這些，這種人不知廉恥，說謊成性，哪有甚麼信譽可言。他聲稱至少有75個國家正等着「親我的屁股」，但目前為止沒有跟任何國家達成貿易協議，連一向唯美是從的日本也表示不會急於達成共識，也不會作出重大讓步。日本尚且不願讓步，中國更不可能對美妥協。侵侵不斷編造正跟中方談判，且很快就會達成協議的謊言，無非想刺激其他國家趕緊跪低，結果被中方一一揭穿，幸好他臉皮夠厚，否則不知如何下台。

華府智庫總結特朗普上任近100天的「政績」：疏遠或故意威脅美國盟友和貿易夥伴，使美國在世界舞台上更孤立，讓美國變得軟弱，美國人正為此付出代價。實際上，美國人付出的代價遠遠不止於此，無形損失比有形損失更可怕，如果特朗普繼續瞎胡鬧，美國霸權根基必將徹底動搖，這才是美國人的最大噩夢。自作孽，不可活，誰叫他們選出一位小丑當總統？