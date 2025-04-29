龍吟虎嘯：普京叫價只會更高

經歷9個月的戰鬥，莫斯科日前宣布，完全收復了庫爾斯克州邊境地區，整個戰役令烏軍傷亡76,000人，損失7,700多件武器，包括412輛坦克、340輛步兵戰車、314輛裝甲運輸車以及2,300輛其他類型的裝甲戰鬥車。俄羅斯總統普京說：「這是烏軍最具戰鬥力及裝備西方武器的部隊，這些部隊損失慘重，將對整個戰線產生影響」。

不過，正像一直以來烏軍公布的戰況總和俄軍相反一樣，這次烏克蘭總參謀部聲稱，庫爾斯克州的戰鬥還在持續，儘管戰況嚴峻，烏軍各部隊仍然堅守陣地、執行任務。

烏軍總參謀部稱，俄方所指的庫爾斯克州敵對行動結束純屬宣傳。然而，烏克蘭總統澤連斯基與美國總統特朗普，在梵蒂岡15分鐘「碰頭會」後表示「全面且無條件停火」。較早時，普京和美國中東問題特使威特科夫會談時確認，願意在沒有先決條件的情況下與烏克蘭談判。

這些說明甚麼？說明庫爾斯克戰鬥已經結束了，被俄軍全境收回了，無仗可打了，澤連斯基沒有籌碼玩停火談判了，不得不無條件停火了。普京完勝，不需要在甚麼先決條件下談停火了，今後俄烏談判，莫斯科只會開出更高要價，逼烏克蘭「無條件」、「無籌碼」接受！莫斯科會有甚麼更高開價呢？俄方時下已透露了一點。普京在聽取了俄軍匯報完全收復了庫州時表示，「解放庫爾斯克州令烏克蘭新納粹政權的結束更近了一步」。

普京的意思很明白，澤連斯基必須下台，基輔必須政權更替，「政治中立」，不能親美親西方，不能讓俄羅斯感到安全受影響。一句話，今後烏克蘭政府只能聽俄羅斯的，這個布局是為今後莫斯科「收回」烏克蘭作鋪墊，這也是烏克蘭從「半亡國」向「整個亡國」之過渡。

普京的這個安排是要從根本上，阻斷美國西方今後再對烏克蘭施「顏色革命」顛覆之法，再拿烏克蘭當槍使。