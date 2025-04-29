21歲仔租酒店闢毒倉 值3300萬可卡因曝光

為薄酬南下犯案 淪替死鬼今提堂 有販毒集團招攬內地遊客來港，短租酒店房間作毒品儲存中心，執法部門經追查後鎖定目標。前日早上在葵涌一酒店房間內，成功搗破一個毒品倉，起出42公斤、市值近3,300萬元懷疑可卡因，並拘捕一名內地男子，他已被控一項「販運危險藥物」罪名，案件今日上午到沙田裁判法院提堂。執法部門指，販毒集團以「搵快錢」利誘年輕人參與販毒，實際是搵「替死鬼」，呼籲年輕人切勿因貪圖小利斷送前程。

執法部門早前根據情報分析，懷疑有販毒集團利用酒店房間作毒品儲存中心，經深入調查後，鎖定青山公路葵涌段一間酒店的目標房間。前日上午約10時半，警員到該目標房間外埋伏，趁一名男子離開房間時進行截查，並進入房間內搜查，在一個行李箱內起出52塊磚狀物體，經初步檢驗後，該批磚狀物懷疑是可卡因，共重約42公斤，市值約3,300萬元，遂拘捕該名持雙程證、報稱無業的姓李（21歲）內地男子。

調查顯示，李男因想「搵快錢」，透過互聯網被招攬，為了1,500元酬勞來港參與毒品交易。執法部門相信，販毒集團正是看中李男的遊客身份，認為可以減低執法部門的戒心。此外，為了逃避追查，販毒集團特別選擇租住酒店房間，作為毒品儲存地點，且利用短期租住的方式頻繁更換地點，以增加追查難度。

今次行動相信已成功打擊販毒集團，阻止一批毒品流入市面。販毒集團與黑社會均會透過社交平台，誘使想搵快錢的人，特別是入世未深的年輕人參與毒品交易，實際上是為販毒集團搵「替死鬼」。販毒集團會以各種花言巧語，淡化毒品交易的風險，令人誤以為可以輕鬆「搵快錢」，惟實際上參與販毒要負上極大的法律後果，呼籲年輕人切勿因貪圖小利斷送前程，根據《危險藥物條例》，販運毒品屬嚴重罪行，最高可被判終身監禁及罰款500萬元。

私家車遇查 揭藏武私煙大麻 另外，前日晚8時許，警員在葵涌梨木樹邨近一小巴站一帶巡邏，期間發現一輛私家車形迹可疑，遂上前截查，在車內檢獲小量懷疑大麻、兩支木棍、雙節棍、及3箱約565包懷疑未完稅香煙。經調查後，姓羅（21歲）男司機與姓楊（20歲）男乘客，涉嫌「管有攻擊性武器」、「藏毒」、「管有違禁武器」及「管有未完稅香煙」被捕，現正被扣留調查。