公廁偷拍男子 窺淫漢斷正

【本報訊】前日下午4時許，執法部門接獲一名42歲男子報案，指懷疑在深井深慈街一公廁內，遭一名男子以手機偷拍照片。警員接報到場，經初步調查，以涉嫌「窺淫罪」，拘捕該名姓盧（28歲）男子，並把他帶署扣留調查。