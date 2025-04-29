男病人偷拍女學護 明愛報案

【本報訊】社交平台近日流傳多則貼文指，一名懷疑男電台唱片騎師（DJ）多次發貼，談及他入院期間獲一名女護士學生照顧的經歷。不過文章內容過火，不僅多次隔空對學護「表達愛意」，甚至涉及色情意味，而發文者更附上疑似「偷拍」該名學護的照片及影片，惹來大量網民關注及批評。涉事的明愛醫院昨日回應表示，非常關注及重視事件，已安排部門代表會見涉事男病人作出警告，並要求他將貼文刪除。同時，院方已就事件報案，並會全力配合執法部門調查。

貼文涉性騷擾 網上瘋傳 相關貼文早前在網上不斷轉載後，昨日更在各網上社交平台流傳，貼文字句模仿八言詩排列，內容包括女學護的身材，更將該學護的工作內容形容得相當細緻及「露骨」，將個人的「情感」展露無遺。對於有關貼文，大批網民直斥發貼者「好恐怖」、「變態佬」，更替該學護抱不平「學護慘，陰影好大」，直指相關行為屬性騷擾「請醫院投訴病人」。

明愛醫院在回應中稱，留意到網上流傳一名住院病人在社交媒體上發布一名護士學生在病房工作的相片及影片，相關貼文內容更包含涉及性騷擾用語。院方得悉事件後，已即時向受影響護士學生了解事件及致以慰問，並會全力為該名護士學生提供一切所需要的支援。

院方嚴正重申，根據《醫院管理局附例》，任何人不得在醫院內未經院方職員同意，拍攝照片、影片或錄像影片，並強調任何人應尊重前線醫護人員的專業，並在醫院範圍內應遵守《醫院管理局附例》。任何人如違反《附例》及影響病房運作，院方定必採取跟進行動。