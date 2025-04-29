消防被指撞臂搭膊掃背 女事主「好驚」

【本報訊】一名消防員去年9月在八鄉少年警訊中心協助籌辦少年領袖訓練營期間，被指涉嫌觸碰兩名女子，因而被控兩項普通襲擊罪。他不認罪，案件昨於屯門法院開審。庭上透露，辯方曾去信律政司，希望以簽保守行為方式處理案件，但被拒絕。其中一名女事主供稱，被告在走廊無端撞她，再搭她膊頭掃她後背，令她好驚。案件押後至5月27日續審。

53歲被告謝諾賢，據悉是一名消防員。姓江女事主昨日供稱，她任職兼職歷奇教練。2024年9月28日，她跟被告在八鄉少年警訊中心籌辦少年領袖訓練營。期間，兩人在走廊行走時，被告的右上臂突然撞向她的左上臂，被告再伸右手搭她膊頭，繼而由右至左掃她的後背。江形容這個過程是「撞、搭、掃」，這令她「好驚」，驚到講不出聲，心想「做咩無啦啦畀人掃」，她之後怕繼續跟被告相處。

辯方則指，江看來有一定重量，被告把她撞到站不穩，力度應該相當大。江表示，雖然她肥，但被告亦很健碩，她亦分不到被告有沒有助跑撞她。辯方又指，江對被告有好感，所以才嘗試約會被告，因被告拒絕，江懷恨在心，而「撞、搭、掃」事件無發生過，是江「生安白造」。江一概否認。

另女事主同稱遭搭膊掃背 另一姓陳女事主則供稱，2024年9月28日，她在八鄉少年警訊中心一運動場場邊，期間被告上前，「塊面烘到好埋」，被告問她「下一隊到邊度」，期間伸手搭她的膊頭，再用手掌掃她的背。她感到反感，心想「做咩掃我背脊」。辯方則稱，陳「有少少敏感咗」，陳不同意。案件編號：TMCC 2957/2024