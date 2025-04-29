非禮12歲女童 7旬翁囚21個月

【本報訊】七旬翁前年在街上遇到年僅12歲的孫兒女同學，藉詞帶她去連鎖快餐店，實際上卻把她帶往深水埗住所，不但讚她身材好，不諱言「好鍾意你呢啲乖女」，更上下其手對她摸胸摸腳。涉案七旬翁早前承認一項非禮罪，昨在區院被判囚21個月。

官斥利用事主信任犯案 法官判刑時指，被告是女事主的長輩，利用事主對他的信任及少不更事而犯案，兩人年齡相距約57年，令事主自覺受玷污。

70歲被告方永靈，被控於2023年6月23日，在深水埗元州街一單位內非禮女童Ｘ。同意案情指，Ｘ事發時12歲，是被告孫兒的同學，被告與Ｘ相識約一個月。案發當日下午3時許，Ｘ放學後見到被告，被告提議帶她去麥當勞。Ｘ起初拒絕，經游說下她終肯跟被告走。惟途中被告卻帶Ｘ到其位於元州街的住所，期間，被告擁抱Ｘ，親吻Ｘ的臉，讚Ｘ「身材好好」、「爺爺好鍾意你呢啲乖女」。

案情續指，被告在梳化攬着Ｘ的腰，先隔校服捏Ｘ的胸，再伸手入其校服和內衣內。Ｘ要求被告停手，被告沒有理會，反而用力捏Ｘ胸部，並試圖掀起Ｘ的校服，摸Ｘ的大腿及下體，但不成功，整個性侵過程歷時約3分鐘。兩人離開單位後，被告又趁等交通燈過路時，拍Ｘ的臀部，並叫Ｘ不要將事件告知別人。翌日，Ｘ向學校講述事件，校方報警處理。被告被捕，警誡下承認知錯，謂「我唔應該摸阿妹」。案件編號：DCCC 361/2024