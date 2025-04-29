助理舍監加控姦女學員

任職匡智會 涉猥褻男學員罪獲撤回 匡智會轄下殘疾人士院舍有學員疑遭性侵，涉事男助理舍監被控強姦等罪，案件昨於粉嶺法院再訊。控方修訂控罪，被告現面對5項強姦罪，牽涉一名女學員；至於原本涉及一名男學員的控罪，則獲撤回。案件押後至6月5日於東區裁判法院再訊，處理交付往高院審訊的程序。被告繼續收押看管。

38歲男被告宗培基，任職助理舍監。他原本被控的一項「男子與精神上無行為能力的男子作出嚴重猥褻作為」罪，昨獲控方撤回。該控罪原指他於2024年8月3日，在大埔某宿舍向精神上無行為能力的男子Ｘ作出嚴重猥褻行為。

面對5項強姦罪 6‧5再訊 被告原本另外面對的4項強姦罪，控方昨新增多一項強姦罪，另修訂上述4罪，即被告現時面對5項強姦罪，控罪指被告於2024年7月13日、7月21日、7月28日、8月3日及8月9至10日期間，在大埔某宿舍強姦女子Ｙ。

裁判官批准控方新增及修訂控罪的申請，將案件押後至6月5日在東區裁判法院再訊，以便處理交付往高院審訊的程序。被告沒有保釋申請，候訊期間續還押。

匡智會早前就事件發聲明指，涉案人士明顯違反員工行為守則，已即時解僱該員工，並就事件成立了監察調查委員會，就管理層提交的調查和跟進工作，進行了督導和審視。匡智會強調對任何不當對待學員的行為採取零容忍態度，亦絕不姑息。事發後，匡智會即時派遣社工團隊及臨床心理學家，為受影響的兩名學員及其家人提供支援及輔導，並已通報相關單位的其他家長，作出適當交代。案件編號：FLCC 1746/2024