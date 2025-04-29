本年度學校修葺花逾19億

【本報訊】目前全港約有900所公營學校，在不同時期按當時的標準興建。教育局副秘書長梁蘊儀在網誌表示，校舍環境和「學與教」有莫大關係，政府多年來持續地為以昔日建校標準興建的資助學校校舍，進行小型改裝工程、安裝空調設備和加裝升降機，以建設無障礙校園和締造更舒適的學習環境，亦透過恒常的年度大規模修葺及緊急修葺工程，為資助學校提供校舍保養和修葺工程方面的全方位支援，在2024至25年度，政府於學校修葺工程的非經常性支出約為19.5億元。

梁指出，長遠而言要全面提升舊校舍的設施以改善學習環境，較有效的方法是按實際情況及緩急優次，有序地把學校重置到新校舍。另一方面，大型區域發展會帶來新的學位需求，教育局有需要在新發展區興建學校，並配合小學「就近入學」政策，令年幼學童毋須長途跋涉上學。

校舍分配將以重置為主 由2017年至今，教育局向立法會財務委員會申請撥款進行的公營學校重置、重建、改建、擴建或新辦公程項目，以及落成的該等工程項目合共有36個，梁表示為應對學齡人口結構性下跌，教育局就公營中小學學位供應作長遠規劃，未來校舍分配會以重置為主，並會善用空置或即將空置的校舍用地。同時積極鼓勵辦學團體，將位於有剩餘學位地區的公營學校跨區重置到新發展區。