假冒廉署人員 呃「優先審查金」245萬元

【本報訊】電話騙案愈發嚴重，騙徒除假扮受害人親朋戚友，甚至冒充執法部門行騙。廉政公署昨表示，近日接獲數宗涉及冒充廉署人員的投訴，受害人包括本地退休人士及大專學生，他們均接獲假冒內地官員來電，並被要求接受向進行轉帳作資金審查，合共涉款約245萬元。由於事件涉及冒認廉署人員，廉署已就事件展開調查，並呼籲市民提高警覺。

案情指，受害人先後接獲假冒內地官員的來電，指他們涉及洗黑錢、詐騙或其他刑事罪行正被內地公安及香港廉署調查。騙徒其後透過電話及短訊要求受害人以銀行轉帳形式，提交數十萬至過百萬元到廉署作「資金優先審查」，並訛稱會在完成調查後退還款項，過程中亦向受害人展示一些標題為「資金優先審查執行書」及「廉政公署執法人員委任函件」等偽造文件，令受害人信以為真而上當。

來電號碼改成內地公安 有受害人因未能透過銀行成功轉帳，騙徒便派人假冒廉署人員或內地官員，到受害人住所或相約受害人在公眾地方見面，以現金方式收取騙款合共45萬元。另外，有受害人應不法之徒建議，自行於網上核對來電號碼，發現來電號碼與某內地公安單位相同，遂於兩周內將多筆共約200萬元的款項，存入騙徒提供聲稱屬廉署人員的銀行帳戶。事實上，來電號碼已經被騙徒以改號技術更改，與某內地公安單位電話號碼相同，但來電根本並非來自內地公安單位。相關受害人其後懷疑自己受騙，聯絡廉署而揭發事件。