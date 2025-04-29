東呼即應：懶理快艇穿梭 水道泳客如玩火

【本報訊】坊間流傳「貓有9條命」，形容牠們反應敏捷，生命力頑強，很多時大難不死。其實貓和人一樣，生命是沒有第二次機會，想趨吉避凶千萬不要進行危險活動；就如游泳，雖然說有益健康，但都要看環境，《東呼即應》留意到有網民在社交平台上載短片，指將軍澳海濱長廊一帶水道有一艘快艇高速駛過，而鏡頭拉近一看，附近竟然有一名泳客在游泳，無視快艇在身旁穿梭。

片中的仁兄頭戴深色泳帽，還不時潛入水中，快艇在旁來來往往，一不小心很易發生意外。由於船家通常只顧看其他船隻經過，未必會察覺海面有人，有網民就建議泳客身上綁顯眼浮物，以及戴鮮色泳帽，亦有人說「水好濁又多魚網」，建議去泳池或者海灘游泳更安全。

攀崖不設防 大叔恐累己累人 除了游泳外，網上流傳一段短片，一名大叔不戴頭盔、不綁繩索徒手攀越陡峭懸崖，如果滑腳隨時說「再見」，難道「打卡」比性命重要？發布短片的網民炮轟，萬一出事不止你自己，連救援隊都要陪你玩命，雖然不知道短片在哪裏拍攝，但不管怎樣，如此危險的動作，建議行山人士切勿模仿。