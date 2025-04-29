東呼即應：去年274貓墮樓60亡 多涉無窗網安裝不當

東呼分享穩陣之選 讓市民保主子安全 貓貓天性活潑，喜歡跑跑跳跳，在家中安裝貓網是養貓最基本要求；不過現實中就有很多不細心、不負責任的主人，令家貓經常處於極危險環境。例如有貓隻被獨留露台，跳上欄杆步行時，曾有貓隻失足，釀成「空中飛貓」慘劇。貓貓墮樓慘劇三天兩頭就會發生，貓奴真的要學懂安裝貓網，盡量確保「主子」安全。《東呼即應》訪問專業人士，分享實用貓網貼士。

香港愛護動物協會助理督察李子軒指出，愛協每年處理超過200宗貓墮樓個案，2024年已有274宗，其中60隻貓不幸死亡，大部分居所是未有裝貓網或自製網安裝不當。他表示，看到貓主痛失愛貓後的傷心後悔，已是對飼主的最大教訓，故提醒必須安裝貓網，勿存僥倖。他續指，有些飼主則認為養貓多年無事，且貓已年老，故不需貓網。但李強調，一次意外即可致命，貓天性好奇，愛坐高位，窗外動靜易引牠跳出去。

李子軒提醒，貓網需堅固，最好用金屬材質，罅隙小於4厘米，防貓頭穿出。自製貓網常有問題，如面積太小、索帶老化或材質不夠堅固。類似蚊網的柔軟物料亦不建議，因易被貓爪抓破。開關貓網時，則建議飼主觀察貓是否在附近，保持視線內，因貓行動快。需定期檢查貓網，選購合適網架，確保窗戶全覆蓋，邊緣用索帶或鐵線固定，銳利部分扭向窗戶，防貓受傷。

雖然本港動物保護法例未規管寵物居所，但負責任的飼主應安裝貓網。窗網公司負責人李浩銘提醒，窗網款式、材料、密度各異，貓網可防蚊，但蚊網未必防貓，他認為貓網材料需防抓，PVC防抓網或不銹鋼網會較安全。款式需不易打開，最好有鎖扣，舊回捲款磁石設計易被貓開啟；四邊需封密，防貓鑽出，並具抗衝擊力，避免貓衝破。

不銹鋼PVC網防抓力高 李浩銘指，玻璃纖維網防貓能力低，易抓破，建議用不銹鋼網或PVC防抓網。不銹鋼網種類多，防貓最安全；PVC網較軟，但抗抓承重足。而現時多數窗網公司在網上銷售，他建議飼主要查詢並要求影片示範。現場量度尺寸關鍵，依環境解釋安裝過程，確保準確生產。安裝後定期檢查鎖扣及網身，確認鎖實，家中無人時窗戶勿大開。若家中有老人、小孩或訪客，李浩銘建議應選鎖匙或密碼鎖貓網，無鎖扣款式不安全，易被貓打開。門款需慎選，無底框設計貓可鑽出。舊款按鍵設計曾有意外，現改進後更安全。