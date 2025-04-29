職業傷亡頻生 工會倡設關懷基金

【本報訊】昨日是國際工殤紀念日，有工會促請政府重視本港職安健問題，指每年都有幾千宗事故，死亡人數維持20人左右，顯示本港職安健情況已達樽頸。工會亦向當局提出多項建議，包括引入建築設計管理概念，即在源頭解決問題，解決工人受傷的機制；設立關懷傷亡援助基金，幫助有需要的家庭。

指判罰太輕對遺屬不尊重 工聯職安健協會副主席周思傑指，工業安全是由上至下、由老闆到工人都應發揮作用，去年有個案顯示，一些中層管理人士未真正落實指示或風險評估，引致有工人受傷。他希望可以明確工業事故責任，罰則須落到相關責任人身上，加強阻嚇性。

他又指，過去的判罰太輕，一些涉及人命的事故，只判罰數萬元，更可以分期付款，指對逝去工人留下的遺孀、子女是不尊重。工會又稱，當工人發生意外失去工作能力或死亡時，其家人的生活會遇到非常大困難，促政府成立關懷傷亡援助基金幫助相關家庭。

至於精神健康方面，每年平均有逾200宗猝死個案，政府由去年開始所提交的職安資料，刪除「猝死」項目，把其歸類為「其他類別」。議員郭偉强引述當局解釋稱，只有證實於工作期間或在工地發生意外而導致死亡才會做分類，非工作期間的意外事故所造成的死亡個案就不再分類。

但他認為「猝死」可涉及不同原因，例如工作壓力、工作場所的精神健康問題，如涉及性騷擾等情況，認為日後只歸類在「其他類別」，會阻礙跟進相關問題。