機電署將審核工程車 港鐵：全力配合

【本報訊】機電工程署昨晨指前日早上，港鐵一列用作檢查架空電纜的工程車在東鐵綫火炭站附近發生故障。事故期間，港鐵東鐵綫全線維持列車服務，但行車時間延長10至15分鐘。署方對港鐵於3個月內兩度發生工程車事故以致影響列車服務深表關注，將展開特別審核，全面檢視港鐵在工程車維修及緊急應變方面的準備工作。

就前日的火炭公站事故，機電署於當日早上接獲港鐵通報後，即時派員前往事故現場了解有關情況及展開事故調查。初步調查結果顯示，事故原因是工程車機件故障導致升降台無法降下；由於升降台靠近架空電纜，工程車需經現場處理後才能移走。

署方正從工程車系統設計、保養維修及操作程序等方面進行調查，及已要求港鐵就此次事故進行全面檢討並提交調查報告，闡明事故原因及提出改善措施建議，以防止類似事故再次發生。

此外，今年2月5日早上，港鐵亦曾經有一列用作吊運的工程車在東鐵綫近太和站附近發生故障，引致服務延誤。

議員申急切質詢探討事故 對於港鐵接連發生事故，議員陳克勤昨向立法會提出急切質詢申請，要求明日的立法會大會上探討事故，促請港鐵立即全面檢視營運維護工作。他建議當局研究提高服務受影響的相關罰款額，凸顯事故嚴重性，確保港鐵重視。

港鐵公司回應指，十分重視近月涉及東鐵綫工程車的兩宗事故，會作出全面審視及邀請獨立顧問參與，以提供專業意見及改善建議。公司亦會全力配合機電署就工程車維修及緊急應變方面的特別審核。公司已因應上周日（27日）的工程車事故展開深入調查，以了解事故原因，並作出後續跟進。至於早前2月發生的另一宗涉及工程車事故，公司經與供應商完成調查後，正落實有關優化措施，包括積極檢討應變安排及進行修復訓練。