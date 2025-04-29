應付遊人 東壩9A線小巴5‧2加開服務

【本報訊】五一長假期將至，政府預計將有大批遊人前往西貢萬宜水庫東壩郊遊，經過運輸署與營辦商協調，由北潭涌開往東壩的專線小巴第9A號線，將於五一長假期間的平日，即下月2日，以試辦形式提供服務，以應付乘客需求。

發言人表示，該專線小巴路線現時只於周六、周日和公眾假期提供服務，由北潭涌開往東壩的服務時間由上午9時半至傍晚6時40分，班次為15至20分鐘一班，政府留意到近期周末及清明節假期期間，已有較多遊人前往東壩，其中很多旅客選乘的士，而通往萬宜水庫東壩的西貢萬宜路是維修用途通道，大部分路段為單線雙程行車，導致交通十分擠塞，亦令由北潭涌開往東壩的行車時間大幅延長，因此決定加強服務。

設候車標記 訊息顯示屏 發言人指出，運輸署會在東壩增加專線小巴站標記，專線小巴營辦商亦會更改在東壩小巴站的乘客排隊方向（即由現時往北潭涌方向，改為往浪茄方向排隊），而漁護署亦會在小巴站增加臨時圍欄，以優化乘客候車安排。因應前往東壩一帶的道路的交通情況，運輸署會在有關道路出現交通非常繁忙時透過不同媒體發出提示訊息，方便市民妥善規劃行程。運輸署亦會在漁護署北潭涌關閘前方合適的位置設置訊息顯示屏，發布通往東壩一帶的道路交通情況。