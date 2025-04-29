修訂機場離境稅至160元 表決「打和」遭否決

【本報訊】新一份《財政預算案》提出將「飛機乘客離境稅」由120元大幅增至200元，包括旅遊界在內多名議員均有很大保留，甚至要求政府調減，但政府日前表明「企硬」。有議員昨在相關法案委員會提出修正案，期望調低至160元，但修正案表決時出現「5對5」的局面，未獲過半數委員支持而被否決。

未獲過半數委員支持 提出修正案的旅遊界議員姚柏良批評政府大幅提高機場離境稅，影響本港機場，尤其是廉航的吸引力，與推動旅遊政策有矛盾。他認為政府一方面吸過夜客、飛機客，另一方面增加酒店房租稅、機場離境稅，直言「這個矛盾我一直都覺得很困擾。」

財經事務及庫務局常任秘書長黎志華回應稱，離境稅只佔旅客的開支1%，不認為會影響訪港意欲。他指上次調整離境稅已是2003年，機管局2016年徵收機場建設費後，其後兩年的客運量不跌反升，相信加幅可接受及合理。

黎又稱政府已小心處理，不希望為旅客帶來不良影響，又稱已參考了姚柏良部分建議，擴大豁免安排，容許「翌日轉機客」離港免稅。當局期望6至7月敲定安排後交立法會審議，同時正制訂豁免經陸路和海路來港轉機旅客的執行細節，最遲年底敲定。

修正案表決時有15名委員在席，10人參與投票，5人支持、5人反對。姚柏良、陳紹雄、梁毓偉、張欣宇及林振昇投支持；陳恒鑌、周浩鼎、譚岳衡、管浩鳴及陸瀚民投反對，洪雯投棄權，其餘3名委員，吳傑莊、陳仲尼及陳家珮表決時不在席。

法案委員會主席李鎮強表示，由於修訂未獲委員過半數支持，不能以法案委員會身份提出修正案，如姚柏良仍有意在大會審議階段以個人名義提修正案，須再向立法會主席尋求批准。