國泰烏魯木齊線開通 每周直飛4天

【本報訊】國泰航空昨日開通新疆烏魯木齊至香港的直航航班，進一步加強新疆與香港之間的聯繫，為兩地商旅交流和經貿合作提供更便捷的服務。新航線由A330-300客機營運，每周一、四、六及日營運。國泰指，新航線有助兩地充分發揮優勢資源，實現區域協同發展，又預計在今夏出行高峰期將每周營運約300對航班往來香港與內地22個航點，成為營運香港和內地航班數量最多的航空公司。

首航當日，國泰在烏魯木齊天山國際機場舉行了隆重的首航儀式。國泰集團行政總裁林紹波表示，國泰秉承「根植香港、背靠祖國、聯通世界」的獨特定位，致力於緊密連接內地、香港與世界各地。隨着新航線的開通，國泰航空目前每周營運四班航班往來烏魯木齊和香港，將大幅提升往來兩地的航班數量和服務品質，為新疆及西部旅客前往香港，或經香港中轉前往國泰集團於全球的近100個目的地提供便捷出行選擇。此外，在過境免簽政策全面放寬優化等利好政策的推動下，這條新航線也將吸引更多國際旅客以香港為門戶，探索新疆獨特的旅遊資源，助力西部地區旅遊業提質升級。

今夏料每周300對航班往返內地 在貨運方面，國泰航空將充分利用腹艙空間，發揮其在冷鏈物流和高值貨物運輸領域的專業優勢，依託烏魯木齊作為門戶國際航空樞紐的區位優勢，打造連接中亞經新疆至香港，進而輻射東南亞及全球的高效、穩定的空運通道，進一步促進新疆及西部地區的貿易流通和經濟發展。隨着新增的烏魯木齊航線開始營運，國泰預計在今夏出行高峰期將每周營運約300對航班往來香港與內地22個航點，成為營運香港和內地航班數量最多的航空公司，進一步鞏固其作為連接內地、香港與全球的空中橋樑的重要地位，並為內地旅客提供更多靈活的出行選擇。