遏誣告公僕 議員倡禁匿名投訴被拒

【本報訊】公務員的紀律問題備受關注。但有議員指或有人「因憎恨或唔抵得（公務員）同事」而匿名誣告，認為當局要修改市民投訴公務員的機制，要求局方只處理具名投訴。當局指儘管很多匿名投訴無根據，局方會小心調查後再提上紀律程序。

當局的文件顯示，上年度截至去年12月31日，有194名公務員須接受正式紀律行動和懲處，25人被免職；另有458人須接受簡易紀律行動。

申報有家人是公務員的議員梁子穎昨在立法會相關的委員會上表示，有公務員反映常有匿名人士因「憎恨或唔抵得」而誣告或製造混亂，他建議就市民匿名投訴公務員的機制提出修改，例如只處理具名投訴，又認為只有令投訴有迹可循，才對公務員公平、公正。

當局：會小心查證 公務員事務局局長楊何蓓茵解釋，現有匿名投訴經查證後確有其事，也有很多並無事實根據。她關注若要求完全具名，會令部分這類有根據的投訴不獲處理，又強調局方會小心查證，證據確鑿後再向涉事公務員提上紀律程序。

另一議員蘇長榮關注當局會否建立「各部門紀律個案實時收納平台」，促進資訊流通並便利及時追蹤監察。楊何蓓茵表示，如公務員干犯刑事罪行，被捕的7日內要向所屬部門報告，若被落案控告，局方都會得知。

她續指，如違反政府內部規例，就要透過調查搜集證據後，再處理該公務員。她強調相關調查的開展、聆訊工作乃至報告撰寫都是即時推進，不會延誤。