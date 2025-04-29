公務員「樹大有枯枝」 5年1073人遭懲處

用極不合適教材 官校老師被裁 公務員團隊「樹大有枯枝」，當中有不少為非作歹、劣迹斑斑。當局計劃簡化公務員紀律程序，優化停職安排、收緊停職期間扣薪安排等措施，目標是2026年推行修訂內容。被問到過往公務員有何不當行為，當局舉例有官校教師用「極之不合適的教材來教學生」而被革職；有體育館任職人員利用職務之便替朋友預訂場地，而被迫令退休。當局又指有公務員涉及盜竊、賣假貨等違法犯罪行為而被處罰。

公務員事務局局長楊何蓓茵昨在立法會相關委員會上指出，過去5個財政年度有1,073名公務員因干犯嚴重不當行為或刑事罪行，而接受正式紀律行動和懲處，平均每年215宗，同期有2,080人因干犯性質較輕微的不當行為，而要接受簡易紀律行動，平均每年416宗。

當局建議修訂《命令》相關條文，簡化紀律程序提升處理效率，倡優化停職安排，收緊停職期間扣薪安排等措施。而因應國安法實施，當局亦會作出相應技術性修訂。楊何蓓茵強調措施並不會影響相關人員權利，目標是2026年推行修訂內容。

涉盜竊賣假貨 以權謀私 議員吳傑莊關注過去有何案例，楊何蓓茵指最近有官校教師用「極之不合適的教材來教學生」而被革職；有體育館任職人員利用職務之便，讓朋友不用親身到場預訂場地，而被迫令退休。她續指，有在政府場地工作人員值勤期間與同事動粗推撞，被嚴厲譴責及被罰一個月薪金。

她又舉例有人員盜竊，疫情期間在家工作時到庭應訊，但沒向部門報備，因擅自缺勤被譴責、罰四分之一個月薪金，亦有司機較原定工作時間遲到一小時被書面警告；有公務員領取房屋津貼期間，在沒批准下非長期居住在該自置居所，被要求歸還津貼及利息，並收口頭警告。

刑事罪行方面，她指曾有公務員在非辦公時間，在超市偷竊罪成，被當局嚴厲譴責並罰款。她再舉例有公務員在網上出售假冒名牌手錶，違反商品說明條例罪成，被當局譴責並罰款。

建議收緊缺席研訊安排 為減低研訊被拖延風險，當局建議收緊至被研訊者無合理原因下缺席一次，便可在其缺席下繼續研訊。議員陳振英關注何謂「合理理由」，以及以往情況佔比，又關注何謂「被革職或迫令退休以外」的紀律懲罰，以及打算扣起多少薪酬。楊何蓓茵表示，「一般平常人都會接納嘅理由我哋都會接納嘅」。在扣薪安排方面，她解釋紀律懲罰包括「譴責」及「嚴厲譴責」，會伴隨財政處罰及影響晉升。

議員林振昇指公務員工會亦認為「樹大有枯枝」，但亦期望有公平合理機會申述。他舉例，改為書面求情後部分人或因文筆不好而有所影響，又擔心求情變成「走流程」、「行貨」，讓公務員認為反正要革職，要求情隨便寫即可。他認為對於認罪、有真誠悔意的公務員，保留實體求情較好。楊何蓓茵表示，若人員認為口述較好，會安排影片或錄音求情，亦可安排聆訊求情，只是部分涉事人員會認為書面更好。

議員顏汶羽關注簡化紀律程序後，處理速度能提升多少。楊何蓓茵指毋須待法庭書面判決而懲處公務員的措施能加快程序一個月；至於其他懲處則視乎個案複雜程度，但舉例以往曾經有公務員無理缺席應訊15次後，才能完成相關程序。

公務員被懲處個案