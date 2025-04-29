華富邨同一住所 13小時兩招火魔

逾百街坊狼狽逃生 曾傳縱火疑雲 香港仔華富邨發生詭異火警！本周日華信樓有單位因拖板短路失火，消防到場開喉撲滅，詎料昨日凌晨該單位再次起火冒煙，一度懷疑死灰復燃引發。不過，消防經初步調查後，發現今次起火位置近大門，認為火警有可疑，遂轉交執法部門跟進。惟經過一番深入調查後案件峰迴路轉，執法部門相信事件不涉及刑事成分，真正起火原因有待進一步檢驗兼調查，案件列為火警處理。

現場為華信樓16樓一單位，本周日下午4時許，該單位有拖板疑電線短路引致火警，現場冒出大量黑煙，近百名住戶疏散到安全位置。消防趕抵開喉射水把火救熄，事件中有3名女子吸入濃煙感到不適，當中姓蕭（42歲）女子需送往瑪麗醫院治療，餘下分別姓王（80歲）及姓李（83歲）老婦，經初步治理後拒絕送院。

至昨日凌晨近5時，居民發現該單位又冒煙，濃煙更湧出走廊，懷疑現場死灰復燃，於是致電報案。消防接報到場後，開動一條喉及派出一隊煙帽隊撲救，於凌晨5時31分將火救熄，火警中無人受傷。期間149名居民自行疏散到大廈對開休憩處暫避，當中有人手抱幼童狼狽逃生，另有人攜同兩個行李篋走火警。

調查指不涉刑事成分 消防經初步調查，指兩宗火警並非相關，昨日發生的火警原因亦非死灰復燃，由於起火位置位於單位內近大門位置，認為火警有可疑，轉交執法部門跟進。警員亦翻查大廈的閉路電視錄影，發現有可疑人士在大廈出現，一度懷疑火警有可疑。不過，經進一步調查，最後相信案件不涉及刑事成分，案件列作火警跟進。

據悉，失火單位有一對夫婦居住，本周日起火後，對面單位陳氏一家三口，曾以水桶嘗試協助救火，惟未能成功，只好與其他住戶逃生。陳先生指其住所無嚴重損毀，經過簡單清理及重新接駁電力即可。未料，昨日凌晨直至警員拍門，才驚覺對面屋又起火，其一家只好與其他街坊再次作出疏散。