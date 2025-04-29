38年老伙記哽咽 大讚好老闆

【本報訊】人稱「四叔」的恒基地產前主席李兆基3月17日在家人陪伴下安詳地與世長辭，李家昨日舉行團體公祭及大殮儀式。有市民昨日早上到場向四叔弔唁，有曾就讀中文大學及香港大學的市民指，兩間大學均有受過李兆基的捐獻，形容對方是大慈善家；又指雖然未曾接觸過李兆基，但曾聽聞其下屬對他的讚賞，認為對方不會擺架子。

大學舊生感謝大慈善家 昨日亦有不少恒基員工到場弔唁，蔣先生表示於恒基工作38年，指自己很年輕就在恒基工作，可以說是李兆基幫忙養大兩個女兒，讚揚對方是好老闆，「有邊個大富翁喺香港，會咁多次派一萬蚊利是畀啲伙記呢，係佢，無第二個，佢係唯一一個！」蔣先生受訪時更一度哽咽，表示非常感恩，更指來世如再有機會，會繼續為四叔工作，「佢仍然係好老闆」。

在煤氣公司工作40年的金先生則指，在李兆基帶領下，多年來一直工作得很開心，又指李兆基做每件事都是親力親為、並啟發他每做一件事都要自己做，不能假手於人。

工作了差不多20年的鄧小姐表示，雖然日常跟四叔的接觸機會不多，但對方對員工都很好，希望四叔可以一路好走，員工會永遠記得他。