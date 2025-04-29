四叔出殯 各界送別傳奇商人

家傑家誠不捨父親 香港地產商界的代表人物之一，人稱「四叔」的恒基地產前主席李兆基，今年3月17日在家人陪伴下安詳地與世長辭，積閏享壽100歲。遺體奉移香港殯儀館治喪，前日設靈，昨日舉行團體公祭，採用佛教儀式大殮，另擇吉扶柩返回原籍順德大良安葬。

李家成員，李兆基長子李家傑，幼子李家誠與妻子徐子淇等昨晨在靈堂打點，多位政商界人士在上午8時45分起陸續到場致哀。

靈柩已擇吉日順德安葬 李家成員在儀式後會見傳媒，李家傑表示，感謝各界的關心，已經擇吉日將父親的靈柩送回原籍廣東順德大良安葬，由於是私人送別，不會公開進行。李家誠則表示，大家都很不捨得父親，很感謝市民愛戴他。

李兆基靈堂地下設有大型佛壇，佛壇壇儀委託華嚴蓮社主理，並邀請一眾高僧，由4月25日起連續四日誦經祈福，以表達對李兆基的深切敬意與無盡懷念。而在殯儀館對面球場設置的公眾悼念區，以白色大型帳篷籠罩，現場放置大量白色鮮花，莊嚴肅穆。

喪禮期間，當有公祭進行或殯儀館靈堂過於擠迫時，工作人員將會陪同前來致祭的人士，到公眾悼念區向四叔致祭。