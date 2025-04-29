醫健：成視在人：攝取營養素 管理雙眼健康

我們眼睛每日都長時間工作，無論上學、上班，或是放工在家，都會經常觀看電子屏幕，雙眼容易疲勞。除了讓雙眼有足夠休息外，亦可以適當地進食護眼食物，讓眼睛保持明亮健康。到底有哪些營養素，對眼睛有益呢？

1.維他命A

維他命與夜間視力及淚水分泌有關，補充足夠維他命A，可以讓我們在黑暗環境中保持良好視力，以及讓雙眼有足夠水分。含維他命A的食物有雞蛋、番薯、南瓜、紅蘿蔔等。

2.維他命C

有助修復及生長新的組織細胞，抗氧化成分亦可預防及延緩黃斑病變及白內障。含豐富維他命C的食物以生果及蔬菜為主，有橙、檸檬、番石榴、木瓜、杧果、番茄、西蘭花、小白菜及椰菜花等。

3.維他命E

是重要的抗氧化劑，幫助細胞健康，阻擋有害光線，並改善眼睛血液循環。含維他命E的食物有深綠色蔬菜、堅果、花生、牛油果等。

4.Omega-3

可保護視神經細胞，有助對抗眼睛發炎及預防乾眼症。含Omega-3食物有三文魚、秋刀魚、核桃、黃豆製品、堅果等。

由今日起，在日常飲食中多攝取護眼的營養素，為雙眼做好健康管理！以上資訊僅供參考，如有任何疑問，請諮詢眼科專科醫生意見。

奧比斯