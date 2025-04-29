僅400長者參與「跨境安老」 議員憂院舍質素

【本報訊】政府近年鼓勵長者返內地安老。立法會政制事務委員會昨討論相關事宜，有議員關注現時跨境安老1,000個名額只有400名長者參與，建議在內地設立港式安老社區，但當局指目前無意內地設立港人社區。另有議員擔心內地院舍服務質素及監管機制，不想把長者「賣豬仔」。

當局無意設港人社區 議員陳曼琪關注現時跨境安老1,000名額只有400名長者參與，關注參與度低是否基於院舍配套、城市分布等原因。她指市民希望知道更多大灣區安老資訊，建議政府設立一集式諮詢平台，透過稅務優惠吸引港資北上建立港式安老社區等。

勞工及福利局副局長何啟明表示，現時整體原則是不花費額外公帑下讓長者有更多選擇，目前未有打算在內地設立港人社區。他指已委聘非政府組織在內地進行統一評估，讓身體變差的長者直接進入本港已採購的內地院舍。

社福界議員狄志遠認為現時內地部分安老院舍設備、人手較香港好，未來或有更多長者自願前往內地安老。他重提擔心內地院舍服務質素及監管機制，不想把長者「賣豬仔」，認為要有規則銜接默契。何啟明稱，過往已在福利事務委員會回答過相關問題，參與計劃的院舍要取得至少4星級及兩年營運經驗，社署亦會跟進院舍質素。