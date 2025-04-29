三陰性乳癌藥物資助 延至10月

【本報訊】乳癌是香港婦女的頭號癌症，而三陰性乳癌則是常見乳癌之一，屬預後較差的一類型種，約佔確診患者比例10%。早期三陰性乳癌患者可透過免疫治療配合化療，增治療效果。

52歲的梁女士（化名）是第一階段「免疫治療藥物資助計劃」下的受惠者，她於去年確診第Ⅱ期三陰性乳癌，經診斷後醫生建議她在術前開始接受一年的免疫治療配合化療。梁女士說她是透過基金會得知及申請「免疫治療藥物資助計劃」，由於化療會有很多副作用，接受免疫治療基本上沒有感受到有副作用的問題，而獲得資助有助她減輕治療費用的經濟負擔。