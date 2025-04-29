中大揭抑制劑可紓亨廷頓舞蹈症

【本報訊】亨廷頓舞蹈症是一種毀滅性的常染色體顯性遺傳神經退行性疾病，患者通常在30至50歲之間發病，目前沒有治愈方法，內地及香港均有病例報告。中大團隊發現，患者的大腦內有一種叫PAPD5的聚合酶，較健康人士高出4.5倍，並會產生毒性，引發神經元細胞死亡。團隊發現，只要抑制該種活性聚合酶，便可減輕這種疾病對患者的影響。該項研究成果已在科學期刊《自然通訊》發表。

致肌肉不受控 認知力衰減 亨廷頓舞蹈症主要影響大腦的尾狀核和殼核區域，導致不受控制的肌肉運動、認知能力下降，部分患者還會出現精神障礙，該病症目前沒有治愈方法，藥物僅能緩解症狀。香港中文大學生命科學學院教授陳浩然及其研究團隊發現，亨廷頓舞蹈症患者大腦中Poly（A）RNA聚合酶D5（PAPD5）水平顯著升高。這種升高會激活下游的促凋亡信號通路，導致神經元細胞死亡，這是出現亨廷頓舞蹈症的標誌性特徵，其研究為亨廷頓舞蹈症的分子機制提供了關鍵見解，並揭示了PAPD5在該病發病機制中的重要作用。

團隊又證明PAPD5的小分子抑制劑BCH001能夠抑制促凋亡信號通路，並在多種亨廷頓舞蹈症模型中減少神經元細胞死亡。這發現表明，PAPD5及其相關通路是治療亨廷頓舞蹈症神經毒性的潛在靶點。目前，團隊獲中大專利申請基金支持申請美國專利，將PAPD5與BCH001用於亨廷頓舞蹈症的治療。團隊亦正篩選更多候選藥物，評估其在細胞和齧齒動物亨廷頓舞蹈症模型中的療效。陳浩然稱，研究確定了一種潛在的候選藥物來應對該疾病，相信該項研究將為開發亨廷頓舞蹈症的靶向治療干預開闢新的途徑。