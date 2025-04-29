控煙明年加辣 首階段人性化執法

【本報訊】政府向立法會提交「控煙10招」修例草案，提出多項控煙措施，明年起落實排隊禁煙、指定處所出入口3米範圍禁煙等措施。有意見指或會影響旅客訪港意欲，當局稱商務旅客來港考慮的是商機，休閒旅客着重整體的體驗，在港吸煙並非考慮因素，亦會在首階段時期加強相關宣傳及人性化執法，讓旅客和市民適應。有議員則關注，有部分另類煙的煙機可連接手機應用程式，彈出「長時間未使用」或推廣新味道的通知，引誘市民吸煙。

對於有聲音擔心控煙措施會影響旅客訪港意欲，醫務衞生局副秘書長李力綱指，措施已經平衡對旅遊界影響，他又稱首階段會人性化執法，令市民及旅客適應。

議員促禁管有煙機 當局會與酒店業界等團體會面，反映措施對旅客無額外影響。對於有指控煙措施或加劇私煙市場，他強調政府會同時加強打擊私煙，引入完稅標籤制度和提高罰則。

立法會衞生事務委員會主席林哲玄關注，部分另類煙的煙機可連接手機應用程式，會彈出「長時間未使用」或推廣新味道的通知，引誘市民吸煙，反映煙機有危險性，加上政府在3年前，已禁止進口和銷售另類煙產品，現時是適當時候再擴大禁止管有「煙機」。

他又指，政府於2027年才全面實施完稅煙標籤措施，進度較慢，同時對當局提出首階段先禁售非薄荷煙，未有提出針對薄荷煙的措施，感到失望。