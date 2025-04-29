酒吧靠水煙吸客 斥控煙10招過辣

慨嘆大時大節 生意比平日更慘烈 政府日前推出「控煙10招」，當中提到計劃於2027年禁售非薄荷味加味煙，當中亦包括相關加味水煙，又指預計對經濟影響「微乎其微」。不過，酒吧業界表示，近年經濟轉差、北上潮持續，形容剛過去的復活節假期生意情況「慘烈」，較以往減少近四成。有戶外地方的酒吧中，提供水煙能帶動近六至七成生意，批評政府於推出「過辣」控煙政策令業界雪上加霜，而且當局推出措施前從未諮詢業界，他認為是罔顧業界利益、損害本港夜間娛樂行業的做法，建議政府日後多與業界溝通。

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁指出，近年酒吧業界生意已經大減，尤其在北上潮之下，每逢「大時大節」，生意額甚至較平日更少，而早前的復活節假期，生意更是「慘烈」，較以往假期大減近四成生意額。他又表示，今次受控煙政策影響的並不止酒吧，亦包括大量「酒吧餐廳」。近年經濟轉差、港人北上，不少酒吧餐廳靠水煙吸引客人，而且「純酒吧業」疫後亦漸漸式微，不少已經轉型做餐廳酒吧吸引不同客源。據他了解，目前本港的酒吧中，約有三成在戶外地方合法地提供水煙，當中包括「酒吧餐廳」，估計透過水煙帶動的生意約佔六至七成，若水煙被禁，業界生意將會大受打擊，又批評當局制訂措施前，未有了解業界情況。

指推出措施無諮詢業界 政府曾指，控煙政策計劃立法禁止包括水煙在內的傳統吸煙產品中加味，並非「禁止水煙」。梁就指出，目前絕大部分國家、地區吸食的水煙都是「加味水煙」，即加入不同口味，例如水果等。至於「非加味水煙」、「傳統水煙」，他就表示從未見過。換言之，若條例通過，2027年或有大量水煙被禁售。

中環酒吧投資者張先生的部分店舖中亦有提供水煙。他認為，水煙是酒吧生意中的一個要素，就像酒吧會提供的小食般，有助吸引客人「留耐啲」。而香港的經營環境比起內地，已經「輸蝕好多」，因內地地方大、成本低，亦未有過多限制，加上「北上潮」亦令業界生意大減，惟政府卻於此時推出嚴苛法例，會令業界壓力大增，正式實施後「肯定會少咗好多（酒吧）」。

恐加劇無牌樓上吧問題 梁立仁又指，新冠疫情期間，業界生意大受打擊，且嚴厲的防疫措施下，亦令本港出現大批無牌的樓上「派對房間（Party Room）」、酒吧等非法提供水煙，令業界生意受到打擊之餘，亦可能加劇非法樓上舖酒吧問題。他又指出，內地不同城市亦有專業「水煙館」，邀請世界知名的水煙調配員到場等，形成一種獨特文化，而香港亦可以參考。

他希望當局不要只視「健康」作唯一考慮因素，而忽視措施對社會經濟環境、民生等方面的影響，尤其管制水煙後，或會令本港特色的夜生活、旅客訪港的部分體驗受損。他建議政府以加強「管制」水煙代替「禁止水煙」，同時與業界保持溝通，制訂平衡公共衞生與經濟活力的政策。