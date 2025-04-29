招才涵蓋法律知識工程 僅稱全球可申請

【本報訊】當局早前更新人才清單，新增9項專業自外輸入人才，涵蓋的專業擴至60項。有議員昨指清單列明招收「法律知識工程師」，由於提出多項要求，問及政府有否了解應向哪些國家吸引相關人才，又追問「邊度搵到這類人才」，當局僅稱條件合適的全球人才都可申請，「沒有特定優先的國家」。

新增的9項專業分別來自「金融服務」的會計業專才、伊斯蘭金融專才及資深大宗商品交易專才、「創新科技」的資深系統架構師及專利專業人員、「法律及爭議解決服務」的法律知識工程師和「航空及航運」的驗船師、綠色航運專業人士及飛機維修工程師。

清單列明要招收「法律知識工程師」，職責包括專門開發人工智能系統，要求有法律學士學位或從事法律行業至少3年，及兼備人工智能等相關學士學位，或「具備至少3年開發人工智能或大數據分析解決方案的經驗」。議員黎棟國在立法會相關委員會上問及政府有否了解，應向哪些國家吸引相關人才，因為各國未必有培養。

政府回應招收的要求後，黎棟國再追問「邊度搵到這類人才」，政府指條件合適的全球人才都可申請，「沒有特定優先的國家」。

中醫列入清單效果惹疑 本身是中醫的議員陳永光指本港中醫要有本地執業資格，質疑透過人才清單引入中醫效果不大。

有議員質疑政府更新人才清單為何未有諮詢工會意見。勞工及福利局局長孫玉菡回應指，人才清單主要是為了補充本地缺乏的人才，這是最大的原因，亦解釋了當局在諮詢時，主要針對面是較多與商會或者相關行業，當然當局亦會諮詢勞工顧問委員會。