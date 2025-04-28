橫眉冷看：內憂外患得以紓解

「川建國」不是浪得虛名，有他在，中國不少內憂外患便得以紓解。全球經歷了近3年新冠疫情，幾乎在同一時間，俄羅斯與烏克蘭又掀起戰爭，影響所及，整個世界的經濟都受到打擊，中國是地球村的一員，當然不能幸免。在美國總統特朗普再次上台之前，中國內地的經濟環境不是十分理想，偶然間也會聽到部分民眾心存怨氣。

特朗普在中國內地譯作川普，他二次臨朝，間接參與了中國的「建國」行動，單這接近100天內，中國的民心、民氣已大有不同。

侵侵的霸凌外交，激起炎黃子孫同仇敵愾之心，過去即使對國家的部分政策不解，如今都一下子想通了，大家都矢志要跟特朗普拚鬥到底，不將他打趴在地下，誓不言休。為國者最難爭取的，不是軍力，也不是財富，而是民氣，現在請來「川建國」，一切都變得水到渠成。

有了特朗普，既幫助中國消除了部分內憂，也紓解了不少外患。所謂的外患，不是指實際的兵戈鐵馬，而是指國際形象。過去多年以來，西方輿論費盡心思，不停抹黑中國，硬要將一個40多年沒發動過戰爭的國家，描繪成甚麼「戰狼」、「霸主」。這年頭西方世界愚民眾多，很多人不知就裏，也就信以為真，以為中國人當真喜歡欺欺霸霸。

正所謂「沒比較就沒傷害」，現在特朗普上台，此君素來真情真性，不喜歡強裝偽善面孔，他一舉將阿美利堅披在身上的羊皮脫掉，露出獠牙與狼身，更逕直四出噬咬，不論同類與非同類，統統不放過。全球各國不少民眾在驚惶走避、哭爹喊娘之際，反倒突然清醒過來，他們終於知道，原來世界上最大的憂患，從來都不在東方，而是在西半球的北美洲。