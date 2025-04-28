龍吟虎嘯：鴕鳥叔叔特朗普

特朗普狂打關稅戰的重要作用，是想讓早已流失他鄉的製造業回流美國。當年美國就是以強大的製造業稱雄全球的，現在要美國再次偉大，特朗普認為這是不二法門，而且信心十足。然而，除了身邊的馬屁精，沒有人看好他的妄想，因為時代環境、條件、內外格局已經根本不同。

美國製造業已成不可復燃的死灰，不要說美國人根本沒碰過許多冒起的現代科技的製造業，就是許多「低端」和「科技含量不高」的製造業，再回到美國也很難落地活下去，成本、人手、產量都很難與外來產品競爭和滿足市場。例如，美國財經界人士表示，如果美國人想要更貴、質量更差、款式選擇更少的運動鞋，那麼特朗普的高關稅逼迫製造業回流本土的政策倒是一個好時機。美國人每年在耐克、愛廸達等運動鞋品牌上的消費接近310億美元，這樣的產量幾乎全在亞洲生產，只有這些國家的製造商已建立起龐大而精密的供應鏈體系，既能最大限度降低成本，又能實現規模最大化、價格最實惠，廠商也能獲得可觀利潤。

是的，「人往高處走，水往低處流」，資本之水一定要向成本最低處流，實現利潤最大化，這是規律。特朗普的關稅戰要倒逼資本回流到高成本、條件差的地方，這是違背經濟規律的，必然失敗。一位在中國擁有30年生產鞋類經驗的美國老闆表示，「那些因為特朗普在首個任期內的對華關稅政策，而試圖將鞋廠遷往他國的企業，最終都未能成功」，現在遷回美國更不可能成功，因為「要複製、聚集配套工廠集群、構建完善供應鏈、實現高度專業化分工，並配備大量廉價勞動力，這是不可能完成的任務」。

美國輿情還問，特朗普想重振本土製造業，美國的民眾是否還願意回到煉鋼廠、礦井、鋸木廠、裝配線和紡織車間？上述所有不可解的問題，特朗普不知是否想過，或想過之後不把它們當回事，翹起屁股當鴕鳥也。