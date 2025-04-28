坦言集：美國戰略

想了解美國的戰略重心，要看美國的海外駐軍分布。單從公開資料，可見美國的海外駐軍和軍事基地集中於日韓和歐盟。最多駐軍及海外基地在日本，其次是德國，接着是南韓。日韓合起來近10萬美軍，近200個基地，一直以來是美國重兵駐紮之地。以基地設施，駐軍可迅即增加，還有關島與夏威夷的支援。

對日韓如此重視，一是韓戰越戰的影響，韓戰未嘗終戰，兩戰都是美軍不利。對手的北韓、越南，加上中國、俄羅斯，美國加日韓未必能在軍事上對抗，不得不派駐重兵，並在日韓加強聯合的軍事控制權。二是近年中國的復興，在聯華制俄方面，美國成功摧毀蘇聯，但中國與美國仍有基本的矛盾，包括中國社會主義體制與共產黨政權。中國也是與美國在東亞爭取日韓支持的潛在競爭。

自中國反貪腐，美國想和平演變中國無望後，便針對中國進一步加強東亞的軍事布局，包括武裝台灣、扶助台灣，以及在菲律賓廣設軍事基地。由韓越戰開始，美國防華的力度日益加強。對美國來說，猶幸中國並沒有如俄羅斯那樣擴張勢力，還可在東亞圍堵中國，等待時機與積累力量（在日韓台），以全力對付中國。

美國海外軍力第二集中點是歐盟，以德國為主，因其與日韓同屬戰敗國，但駐軍規模只及東亞的三分之二。即使烏克蘭戰爭爆發，駐軍比不上東亞。歐洲方面美軍目標是俄羅斯，一是冷戰以來的敵對；二是普京上台，俄羅斯復興，和平演變的機會也失去。在烏克蘭戰爭後，美國計劃由歐盟用北約名義頂上抗俄。美軍不會撤，但減少規模。

歐盟與美國是大致同種同源，兩地文化宗教相同，歐洲與俄羅斯有幾個世紀的衝突歷史，美國大可依此分化歐俄。

至於東亞，中國與日本有歷史衝突因素，但南韓仇日容易親華，北韓的影響龐大。日本戰敗於美國，卻與中國同文同源，文化相近，和解合作的機會在解除歷史仇恨後，應可比與美國融合更易。只要中國復興，日本可能會改脫亞入歐為回歸亞洲。在美國看來，日本也是政治不穩因素，需防範，不會輕易讓日本擴軍。美軍在東亞，便首防中國，並同時防範北韓。俄國與日本，乃至可能政治轉變的南韓。戰略上，美國不能不駐重兵於東亞，也不得不減少在歐洲的負擔，讓歐盟頂替。

東亞歐洲以外，則無足輕重。