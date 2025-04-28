東鐵綫工程車一度故障

【本報訊】昨日凌晨約4時，港鐵東鐵綫一列工程車，在沙田站往火炭站方向的路段完成架空電纜維修保養工作後，升降台因機件故障未能降下。由於升降台當時的位置靠近架空電纜，工程人員評估後，決定須先在現場處理，再將工程車駛開，以策安全。

港鐵加派人手協助乘客 處理期間，東鐵在來往沙田站至火炭站部分路段，採取單軌雙程行車安排，並一直維持列車服務。東鐵綫個別班次曾作出調整，前往落馬洲站的乘客需在上水站轉車。另外，東鐵綫整體行車時間（總站至總站）需要額外10至15分鐘。相關車站亦加派人手協助乘客，並已加強沿線的乘客資訊及廣播。港鐵亦一直透過傳媒及MTR Mobile等發放最新車務資訊。

經工程人員搶修，並將工程車駛離現場及安全地停泊於火炭月台附近位置後，東鐵綫列車服務於中午12時許恢復正常。港鐵十分重視事件，並對服務受阻為乘客帶來不便致歉。工程車昨晚返回車廠作詳細檢查，公司會進行深入調查，以了解事故原因及作出後續跟進。

在事件期間，九巴加強相關地區包括大圍、沙田、大埔、粉嶺及上水的巴士服務，過境旅客可在上水乘九巴76或276B線到新田運輸交匯處，轉乘B1線前往落馬洲／福田口岸。