4月28日(一)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
04月28日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
將軍澳私家車短路自焚
消防揭開起火私家車車頭蓋調查。（蘇偉明攝）
【本報訊】將軍澳尚德邨有居民，於昨日下午1時許報案，指尚廉樓停車場地下一個月租車位，有一輛私家車車頭起火，且冒出濃煙。消防接報趕至，派出一隊煙帽隊開喉灌救，迅速把火撲滅，火警無波及其他車輛及無人受傷。姓莫（33歲）車主接獲通知到場了解，消防經初步調查後，相信電線短路引發火警，起火原因無可疑。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20250428-0428_00176_263/將軍澳私家車短路自焚
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc