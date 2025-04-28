將軍澳私家車短路自焚

【本報訊】將軍澳尚德邨有居民，於昨日下午1時許報案，指尚廉樓停車場地下一個月租車位，有一輛私家車車頭起火，且冒出濃煙。消防接報趕至，派出一隊煙帽隊開喉灌救，迅速把火撲滅，火警無波及其他車輛及無人受傷。姓莫（33歲）車主接獲通知到場了解，消防經初步調查後，相信電線短路引發火警，起火原因無可疑。