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將軍澳私家車短路自焚

消防揭開起火私家車車頭蓋調查。（蘇偉明攝） 消防揭開起火私家車車頭蓋調查。（蘇偉明攝）
消防揭開起火私家車車頭蓋調查。（蘇偉明攝）
【本報訊】將軍澳尚德邨有居民，於昨日下午1時許報案，指尚廉樓停車場地下一個月租車位，有一輛私家車車頭起火，且冒出濃煙。消防接報趕至，派出一隊煙帽隊開喉灌救，迅速把火撲滅，火警無波及其他車輛及無人受傷。姓莫（33歲）車主接獲通知到場了解，消防經初步調查後，相信電線短路引發火警，起火原因無可疑。
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