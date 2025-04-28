破跨境代母服務 10人被捕

公司聲稱可選嬰兒性別 網站被撤 本港有公司在網上聲稱，可提供選擇嬰兒性別及代母服務，雖然相關服務在外地進行，惟有關宣傳已違反《人類生殖科技條例》。執法部門經派員「放蛇」搜集證據後，上周五及周六（25日及26日）突擊搜查該公司位於中環的辦公室等處所，拘捕包括一對為公司董事及秘書的夫婦、推銷員及網站管理員等共10人，並檢獲手機、電腦、宣傳單張、收據、合約等證物，而有關網站也已被移除。

執法部門早前接獲舉報，指本港一間公司在兩個網頁上作出宣傳，聲稱可以為顧客提供嬰兒性別選擇及代母服務。而該些宣傳行為涉嫌違反《人類生殖科技條例》。根據相關法例，除法例指明的情況外，任何人士不得藉生殖科技程序使胚胎性別得以選擇，以及出於商業目的而商議安排代母服務，或者公布或分發推廣上述兩種服務，縱使該些服務不是在香港進行。

放蛇搜證 揭安排海外取精卵 因此，執法部門隨即展開調查，透過喬裝顧客搜集證據，發現有關公司在本港宣傳、推廣及招攬顧客。當與顧客商議服務安排，簽訂服務合約及接收服務費用後，該公司會安排顧客到海外進行取卵、取精、胚胎培育、胚胎性別選擇及安排代母服務。經深入調查後，成功摸清該公司的運作情況及鎖定目標人物。

上周五及周六連續兩日，警員在全港展開拘捕行動，突擊搜查該公司位於中環的辦公室，以及涉案人士的住處，以涉嫌違反《人類生殖科技條例》下的相關罪行，拘捕4男6女共10人（30至70歲），所有疑犯已獲准保釋候查，須於5月下旬向執法部門報到。行動中，檢獲多部手機、電腦、宣傳單張、收據、合約等證物，而宣傳有關違法服務的兩個網站，亦已被執法部門移除。

違生殖科技條例 最高囚半年 據了解，涉事公司於2019年開始運作，在兩個網站聲稱於泰國及柬埔寨提供包括體外受精技術等服務，並自薦為全世界唯一可選擇性別的精子庫，以及亞洲領先的不孕症治療診所，該服務的基本消費約60萬元。消息稱，被捕人士包括一對分別70歲及約40歲的夫婦，二人為該公司的董事和秘書，其他疑犯分別為推銷員、後勤人員和廣告網站管理員。

任何人士如干犯上述所提及提供胚胎性別選擇、代母安排及推廣等服務，均屬違法，一經定罪，最高刑罰可被判罰款2.5萬元及監禁6個月。