破3跨境毒案 檢貨值1900萬

【本報訊】香港海關於上周四至上周六（24日至26日）於香港國際機場、深圳灣管制站及油塘破獲3宗毒品案件，共檢獲約55公斤懷疑大麻花、7公斤懷疑海洛英、兩公斤懷疑液態依托咪酯、200克其他懷疑大麻類毒品及一批毒品包裝工具，估計市值共約1,900萬元，並拘捕6男一女。

7人落網 5今提堂 第一宗案件中，香港海關於上周四透過風險評估，在香港國際機場查驗一批由美國抵港並報稱載有LED燈的空運貨物。經檢查後，關員發現23個包裝盒內藏有懷疑大麻花，共重約55公斤。跟進調查後，關員上周五進行監控遞送行動，先在荃灣拘捕一名58歲男子及一名35歲女子，其後於油塘再拘捕兩名分別為27歲及26歲懷疑涉案男子，並在其乘坐之車輛再檢獲共約200克其他懷疑大麻類毒品及一批毒品包裝工具。案中首兩名被捕人士暫獲准保釋候查，而其後被捕的兩名男子已被控以兩項企圖販運危險藥物罪名，將於今日在觀塘裁判法院提堂。

第二宗案件中，香港海關上周五與內地海關進行聯合執法行動，在深圳灣管制站查驗一件從泰國經深圳抵港、報稱椰子油的速遞包裹。經檢驗後，人員於包裹中發現4樽內藏約兩公斤的懷疑液態依托咪酯，估計市值約200萬元。關員同日在新蒲崗拘捕兩名14歲和24歲的懷疑涉案男子。他們已被控以販運危險藥物罪，其中24歲被捕男子被加控一項抗拒海關人員罪，二人將於今日在九龍城裁判法院提堂。

第3宗案件發生於上周六，香港海關在香港國際機場破獲一宗涉及旅客販運毒品案件。一名22歲的男旅客同日從馬來西亞吉隆坡飛抵本港。關員為其清關時，在他的寄艙行李內發現約7公斤懷疑海洛英，估計市值約500萬元，遂以涉嫌販運危險藥物將該名男旅客拘捕。該名被捕人士亦已被控一項相關罪名，將於今日在西九龍裁判法院提堂。