Tesla檢大麻花 司機乘客扣查

販運毒快餐 5小時2單 單日5小時兩宗Tesla變「毒品快餐車」！一輛白色Tesla電動車，昨午駛經紅隧往港島入口時，其登記車主被揭發為通緝犯，警員截停搜車調查期間，在車上起出一袋懷疑大麻花，遂以涉嫌「販運危險藥物」罪，拘捕男司機及男乘客。此外，昨晨警員在新蒲崗向一輛車頭損毀的Tesla調查時，精神有異的男司機購物後折返露出破綻，結果在車內檢獲懷疑太空油及可卡因，該名千禧後男司機亦被捕。

昨日下午4時許，警員在紅磡海底隧道往港島方向入口，使用車牌自動識別系流偵測駛經的車輛。期間，發現一輛白色Tesla電動車的登記車主為被通緝人士，於是在隧道行政大樓對開截停該電動車調查。當時車上有兩名男子，但二人並非登記車主，因此警員要求他們落車，以便搜身和檢查身份證。

經搜車後，竟然在車上搜獲一包重約390克懷疑大麻花，市值約8.58萬元。經初步調查後，不排除有人以Tesla電動車作工具派送毒品，遂以涉嫌「販運危險藥物」罪，拘捕姓郭（30歲）男司機及姓歐陽（27歲）男乘客，並把他們帶署扣查，同時拖走涉案的電動車扣查。

另Tesla損毀惹疑 揭藏毒擒人 另外，昨日上午11時許，有警員巡經新蒲崗爵祿街17號對開，發現一輛車頭損毀的Tesla電動車，停泊在香港考試及評核局門外，由於車上無人兼有損毀極為可疑，於是上前進行調查。期間，電動車金毛男司機購物後返回，警員察覺對方神情有異，因此作進一步搜查，最終在電動車上搜獲約29克懷疑可卡因及60粒懷疑含有太空油的煙彈，市值約4.1萬元。該名姓劉（23歲）男司機涉嫌「販運危險藥物」被捕，現正被扣留調查。

販運危險藥物屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人販運危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。