醫健：藥到病除：韋尼克式腦病變

韋尼克式腦病變（Wernicke Encephalopathy）是一種初階段的急性腦病變疾病，這種疾病會令到患者出現失憶或是對於記起最近發生過的事情有困難。導致韋尼克式腦病變的其中一個原因是因為患者嚴重缺乏維他命B1。缺乏維他命B1可以令到大腦細胞死亡而引致患者出現認知障礙的症狀。

以下的患者會特別容易缺乏維他命B1：本身營養不良、腸胃吸收有問題、或是自身免疫系統出現問題。但是最常導致韋尼克式腦病變是患者經常喝大量的酒精及有長期酗酒的習慣，而令到大腦缺少維他命B1。

注意力不集中精神錯亂須留神 雖然韋尼克式腦病變的症狀比較難察覺，但是家人也可以留意患者有否以下症狀，例如是注意力不集中、記起近期所發生的事情有困難、或是精神出現錯亂。對於韋尼克式腦病變的診斷方法，醫生會檢視患者以往的飲食或是飲酒習慣、查看體重及了解患者有沒有營養不良的問題、或是進行CT掃描檢查患者的大腦有沒有較大的變化。

經過一系列的檢查後，如患者確實患有韋尼克式腦變，醫生會為患者靜脈注射500毫克維他命B1至少二天，然後靜脈注射250毫克至少3天。口服的維他命B1對於韋尼式腦病變沒有太大的療效，所以也不會給患者服用口服的維他命去治療韋尼式腦病。口服維他命B1通常是給予一些比較高風險會患上韋尼克式腦病變的患者，例如是有酗酒習慣的人。除了藥物上的幫助，患者應該戒酒及保持良好的飲食習慣及均衡飲食，防止大腦缺少維他命B1。

香港醫院藥劑師學會

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