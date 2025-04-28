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慶生船河未夠盡興 多人中環跳海惹虛驚

警員在場調查。（余宏基攝） 警員在場調查。（余宏基攝）
警員在場調查。（余宏基攝）
【本報訊】前日晚上10時許，有7至8名年約20多歲男女在中環9號碼頭對開一起跳海。救援人員接報趕至搜救，最後證實事件中無人受傷或不適。據了解，涉事男女包括外籍人士，懷疑他們早前為一名女友人慶生，遊船河後未能盡興，遂即興跳海再自行游回岸邊，初步相信事件只是誤會一場。
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