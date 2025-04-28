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體育園外捉違泊 拖走6座駕

違泊私家車被拖走。 違泊私家車被拖走。
違泊私家車被拖走。
【本報訊】西九龍區警員前日晚上因應啟德體育園的表演活動，在上址一帶針對涉及駕駛者的違法行為採取執法行動，打擊交通違例事項。是次行動的目標包括打擊雙行泊車、停泊在巴士站、行人過路處、道路轉彎位置及緊急車輛出入口等影響其他市民的違泊行為。行動中，6輛違泊車輛被即時拖走。
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