功夫茶：資訊科技大勢難擋 發展拖拉變落後港

專家功夫茶撥開迷惘 倡政府改革拆牆鬆綁 啟德體育園頭炮、英國樂隊Coldplay演唱會發生印錯門票「甩轆」事件，觀眾到現在仍要用實體票親臨換票，凸顯香港在資訊科技方面的落後。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑在今集《功夫茶》指出，香港要像內地般實行電子票及實名制，技術上一早可行，其中一個問題反而在政府推動上，政府的「智方便」應用程式，本來最能掌握市民的實名資訊，惟現時「智方便」用戶量僅在300多萬的水平，而市民不夠積極，又與政府部門及公營機構屢次發生洩漏市民個資事件有關，要杜絕有關情況，有待政府部門切實遵行數字政策辦公室的指引。

方保僑指出，剛過去的「七欖」大部分觀眾均手持電子票，實體票上亦印有二維碼，證明本港有能力、有技術可以做到電子票，而本港的售票平台大部分亦能處理兩種門票，至於為何仍採用實體票，很可能是主辦單位要求要有實體票，例如門票不只出售給香港人，還要賣給外國人，以外國的實名制為例，又未必接受以國外的信用卡或國外護照購買，購買時又須當地地址，不少人要靠當地人訂購門票，或會令流程變得複雜甚至門票滯銷，所以仍然會有客人或主辦單位要求提供實體票。

另外，演唱會門票設有內部認購，或主辦單位留起部分票，要給朋友、贊助商等，方解釋，部分明星或歌手可能要靠贊助從而舉辦演唱會，找到贊助商再賣五、六成票，從而封「蝕本門」。亦有些門票要對外派發，如信用卡客戶等，難以用實名分配位置。

實名購票呼聲高 智方便可認證 方認為，未來應考慮實名制和電子票雙軌並行，他指要以「科技救港」，用科技做第5產業支柱，參考內地實名制的成功，內地用「微信支付」，本身已是實名制，大部分購票是靠這個實名制進行認證，正如如果有了「智方便」，再用其他應用程式便可實名登記，但方指要等到「智方便」用戶進一步增加，達到約500萬名用戶，才可試行實名制，認為可以阻嚇九成多「炒飛」的黃牛黨。

惟政府部門、公營機構屢洩漏市民私隱，亦令人失去信心。方指，資料外洩很多時因為職員把資料放在自己的電腦或伺服器，其實當局已開始設立指引規定，所有機密資料以及個人資料均要上載政府雲端，這是相對安全，將資料上載後可清空部門持有市民的個人資料，相信外洩事件可減至最低。

拓低空經濟 發展先行監管後至 對於「低空經濟」，方認為雖然香港只是城市，不能跟內地相提並論，但仍有很多商機可以發掘，內地最值得港府借鏡的並不一定是硬件，反而是開放予業界，由監管機構檢視哪些可行，才加強規管，例如「無人駕駛」方面，本港便應盡快拆牆鬆綁。

方保僑又認為，人工智能（AI）發展已無可避免，例如早兩年開始有生成式AI，當時大家亦議論是否應該禁用、例如有些大學倡導限用若干時間，但現在已沒有人再說，因為AI的發展趨勢已是不可擋。他又指可能只有兩成「專家中的專家」是無法被AI取代，餘下的八成人就要思考出路，若擔心會被AI取代仍是消極以對，等到真的被取代時就太遲了。

至於以AI取代公務員，方認為並非粹純針對公務員，大部分機構也有這一類所謂「冗員」，以美國為例，富商馬斯克的效率促進小組，開除或勒令冗員退休，情況很普遍，但不要像美國那樣突然辭退一大堆人，這會引發很大震撼，相信當中會有中庸之道。