澳門消息：墮「內地公安」電騙 2男共失近150萬元
【本報綜合報道】澳門執法部門先後接獲兩宗公檢法騙案，兩名事主分別為澳門及內地男青年，合共損失近150萬澳門元。執法人員正對案件展開調查。
被要求視像調查 開同屏功能
上月5日及20日，澳門及內地男青年事主分別接到「內地公安」電話，被指名下電話涉及發放詐騙短訊，按「公安」指示接受視像調查。期間騙徒稱需要資金審查，要求事主啟用同屏功能及提供銀行帳戶號碼及密碼，隨後事主耐心等候消息。
兩名事主等候一段時間後未有消息，發現無法登入網上銀行，與家人商討後懷疑被騙。向銀行查詢發現銀行帳戶內的款項已被全數轉走，分別在上周日（20日）及周一（21日）報案，損失逾54.5萬澳門元及95萬澳門元，案件有待調查。
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