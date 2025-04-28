公營醫療加價 倡考慮分階段實施

【本報訊】政府早前公布公營醫療收費改革方案，計劃於明年起大幅調整急症室、專科門診及藥物收費，引發社會廣泛關注。有議員建議可考慮分階段加價，用公營醫療穩定基金緩衝升幅，同時關注部分地區私家醫療資源匱乏，夜診服務覆蓋率低。

據當局提出的改革方案，到急症室登記求診的人士，除被分流為第一類危殆、第二類危急的病人外，其他求診者均須繳付400元診費；專科門診由最低80元飆升至250元，專科藥物費用則從每種藥物15元，最多取16周藥，調整至20元最多取4周藥。社區組織協會幹事彭鴻昌昨在電台節目中指出，基層及長期病患者需同時跨科就診，負擔恐倍增，例如糖尿病患者需定期監測血糖、血壓及併發症，新收費下每年開支或破萬元，藥物費用的調整令藥費增加4倍。

對於政府堅持明年實施新收費，議員陳凱欣建議可考慮分階段加價，並動用早年設立的「100億元公營醫療穩定基金」緩衝升幅，例如專科門診先加至160元，而非一步到位250元。她又指，用於公私營協作的「100億元基金」已被政府收回，剩餘部分僅夠維持現有計劃5年的資金，憂公私營協作擴展無望，及資源錯配惡化。陳續指，本港醫療長期依賴公帑補貼，但單靠加價，根本無法解決問題，應同步擴展公私營協作計劃，例如白內障手術轉介私家醫院，以分流公營壓力。

舊區私醫少 夜診覆蓋率低 陳又關注新界及部分舊區私家醫療資源匱乏，夜診服務覆蓋率低，市民被迫輪候急症室。以深水埗為例，43萬人口只有6間普通科門診，其中更僅得一間開放至晚上10時；陳認為若市民無力負擔私家診所，又無法及時預約公營門診，或導致病情惡化。