應付4萬居民需求 議員促藍田北加站

【本報訊】政府日前公布東九龍智慧綠色集體運輸系統走線，全長7公里並設有9個車站。有議員認為系統能改善最少30萬居民的交通情況，着政府繼續推進東九龍智慧綠色集體運輸系統，並建議在藍田北和油塘東之間再增加一個車站，讓藍田北餘下約4萬居民受惠；又期望政府善用馬油塘6.8公頃土地發展權，為居民把關，訂定可負擔的車費。

盼善用馬油塘 訂可負擔車費 議員鄧家彪認為要繼續推進東九龍智慧綠色集體運輸系統，在合乎成效的前提下，在藍田北和油塘東之間再增加一個車站，讓藍田北餘下約4萬居民受惠。他又期望政府掌握牛池灣（西）村清拆和彩虹邨重建的時機，加快啟動東九龍線接駁慈雲山的建設和規劃，回應慈雲山居民上落山改善交通之需要。

除了期望政府完善車站出入連接及配套，並關注專營權條款和車費調整機制之外，他亦認為政府應善用馬油塘6.8公頃土地發展權，為居民把關，訂定可負擔的車費，並且與港鐵接駁享有「大手筆優惠」，以及政府要為日後車費調整把關。

針對工程及對居民影響，他認為可參考新加坡「武吉班讓輕軌」，駛過民居玻璃窗變成不透明，解決東九社區民居中間設高架方式行駛列車，可能會出現關於私隱的考慮。他又舉例，新清水灣道非常脆弱，而沿新清水灣道而上的東九龍綫，應避免產生嚴重影響交通的情況，認為當前要化解九東市民在施工期間，對交通影響的憂慮。