學者：美元霸權將衰落 商界應拓歐洲市場

【本報訊】在關稅戰下，政府表明香港亦難以獨善其身，商界亦表明要開拓美國以外的新市場。科技大學工商管理學院兼任教授、財經事務及庫務局前局長陳家強指出，目前內地資本帳沒有對外開啟，相信開放後便會增加人民幣在國際之間的交易，又指現時歐盟國家因關稅問題，與美國產生分歧，歐洲的小國反而會更接納中國，香港應主動到當地尋求新的商機。

歐美對關稅問題存分歧 陳家強昨在電台節目中，除提出港商要開拓新市場外，又指大部分被美國加徵關稅的國家，沒有主動提出談判，認為美元霸權即將開始衰落；而香港作為國際金融中心，美元衰落不會帶來影響，也不會帶來幫助，但可能會促成人民幣成為國際交易貨幣。

對於美國的口風似乎放軟，陳指美國總統特朗普近日的表現反映他感到害怕，認為特朗普沒有預想到大部分被加徵關稅的國家，沒有主動與美國作出談判，形容特朗普是「以19世紀的思想」，打算以關稅處理國際關係。

陳又指過去美國的軍事和外交政策以保護全球為主，是世界的「老大哥」，但現在卻向國際大幅徵收關稅，相信大部分歐洲國家均不會妥協。