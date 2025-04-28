首季GDP預估料有起色 籲關稅戰下保持警惕

港府：受惠旅客增長 帶動零售餐飲市場 經濟增長緩慢，但財金官員指受到近期旅客增多帶動零售餐飲消費市場等多項正面因素推動下，本周公布的第一季本地生產總值（GDP）預先估計數字，預計會有穩健表現，然而受到美國關稅戰的影響，香港必須時刻保持警惕。

財金官員昨在網誌中指出，受到訪港旅客增加，帶動零售和餐飲等消費市場的表現，1月和2月零售數據均錄得按月上升；出口方面，今年第一季商品出口貨值的按年增長有所加快，輸往內地和東盟均錄得強勁升幅，輸往美國的出口亦溫和上升。他指在這些正面因素推動下，本周公布的第一季本地生產總值預先估計數字，預計會有穩健表現。

下月一系列活動迎賓 在旅客增長方面，該官員指今年首季訪港旅客人次增加9%，當中非內地旅客按年大增18%，而訪港內地旅客亦增加6%，反映主題鮮明且富有新意的活動，有助吸引更多海內外旅客訪港。

臨近5‧1內地長假期，該官員預料迎來約84萬的內地旅客人次，較去年同期及今年春節的日均訪客人次，分別增加約10%和13%，而旅發局將會推廣一系列慶祝活動，包括周四晚在灣仔的無人機表演，主題糅合天后誕、譚公誕及長洲太平清醮等3大非遺節慶；稍後的佛誕，大嶼山寶蓮禪寺會有浴佛節，維園則有嘉年華；5月份還有長洲太平清醮的搶包山及飄色巡遊及每年一度的「法國五月藝術節」。

須堅定推進財政整合 對於關稅戰的影響，該官員指美國的霸凌行徑和單邊主義仍將困擾全球經濟前景，而香港作為細小、外向型經濟體，難免受到緊張的外圍環境影響；面對複雜多變的外圍形勢，必須時刻保持高度警惕，以底線思維管理好風險和全力提速推動經濟穩中前進，在加速經濟發展的同時，也須堅定推進財政整合計劃，確保公共財政的穩健和可持續性，過程中難免要取捨。

針對商界面對的困難，當局已確保本港營商環境的吸引力和競爭力，並已盡量減低對整體社會的影響，是一項艱巨但必須堅定推進的重要工作。