郊園遠足植樹 推廣行山有道

【本報訊】漁農自然護理署昨日聯同郊野公園之友舉辦郊野公園遠足植樹日，透過公眾參與推廣愛護大自然及保護林木的訊息，署方人員亦向市民介紹有關樹苗的知識，並推廣「行山有道」遠足禮儀，促進市民對自然護理的認識。

下周日大欖再辦 漁護署分別於昨日及下周日（5月4日）舉行郊野公園遠足植樹日，昨日先於馬鞍山郊野公園白沙灣半島舉行，當局準備了2,000棵本地原生品種的樹苗，市民可為樹苗到新家園落地生根。雖然昨日天公不作美，天氣稍涼及有毛毛細雨，但並無淋熄一眾愛護自然山友對植樹的熱情。

下周日的活動會於大欖郊野公園黃泥墩灌溉水塘舉行，當日的參加者可於元朗楊家村起步，步行上山約50分鐘即可抵達植樹地點。沿途可欣賞黃泥墩灌溉水塘美景。植樹後，可沿麥理浩徑第十段前行，並登往「千島湖清景台」俯瞰千島湖全貌。市民可於活動當日上午9時至10時30分，於現場登記處報名參加，毋須預先報名。

植樹活動的樹苗均在漁護署轄下的元朗大棠苗圃培植，漁護署人員及多個團體去年在郊野公園種植約23萬棵樹苗。