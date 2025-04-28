隊際接力攀包山 為下周一正賽熱身

【本報訊】屬本港盛事的長洲太平清醮和搶包山比賽，將於下月5日佛誕舉行，當局昨日在長洲舉行嘉年華和包山隊際接力賽，讓市民和遊客提早感受節慶氣氛。昨早舉行的攀包山隊際接力賽，有多隊參與，競爭激烈，有首次參與的大專生表示氣氛不俗，有市民則指會考慮明年參加比賽。

昨日早上舉行的攀包山隊際接力賽，參與比賽的團體及機構，包括本地大專院校、政府部門、公用事業及工商機構等，比賽相當緊湊，戰況激烈，當中挑戰組首三名成績僅相差半秒之內。有份參與比賽的「包山后」王嘉欣就指，這次練習為下星期的比賽打下強心針，她直言自己生育後體力有所下降，曾擔心未能夠找回狀態；但經過昨日比賽，多了一次練習機會，對下周的比賽信心增加；她又認為今年團體賽每一隊的水平都很高，見到很多年輕人參與，感到欣慰。

有第一次參加大專隊際比賽的大專生亦說，昨日現場氣氛很好，本身亦有練習攀爬，因此難度不算太高。

觀眾席帳篷遮擋視線 現場亦設有50多個觀眾席，讓市民觀看比賽。有市民特意昨日入長洲觀賽，覺得整體安排順暢，但認為公眾人士座位不足，部分參加者家屬或觀眾要在場外觀看；也有市民認為設於觀眾席的帳篷遮擋視線，未能看到包山架最高三分之一段的比賽過程。

此外，「攀爬嘉年華」亦設有不同攤位，包括「許願包山」供市民掛許願卡、攤位遊戲、手工藝製作、全國運動會群眾賽事活動攤位等。現場亦有用於搶包山比賽、約14米高的包山架供市民嘗試攀爬。有市民認為攀爬的難度較想像中低，或會考慮明年參加比賽；有爬至最高位置的小朋友直言，整個體驗很好。