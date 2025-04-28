兩措施津貼2.7億 培訓挽留建造業人才

【本報訊】政府推展與經濟民生相關的基建工程，基本工程開支將增加至未來平均每年約1,200億元。發展局局長甯漢豪昨日發表網誌，指私營工程項目量將會回升，預料建造業未來對專才需求仍然殷切，政府聯同建造業議會採取多項措施，資助僱主聘請及挽留人才加強資助培訓本地人才。

料近4000人受惠 建造業議會主席何安誠指，首項措施是延續「在職培訓津貼先導計劃」（「計劃」），發展局將與建造業議會合共撥款約9,500萬元，在未來兩個學年延續此計劃，每名學員可獲發放最多3年津貼，資助總額最多9萬元，預計會有額外約1,000名學員受惠。計劃受青年及業界歡迎，推出首年已錄得相關學位課程報名人數增幅平均超過五成。

第二項措施是在政府的支持下，建造業議會出資1.74億元，推出「建造業專業學位課程畢業生在職培訓津貼計劃」（「津貼計劃」），資助僱主聘請及挽留人才，協助建造業相關學位畢業生持續在職培訓，以考取專業資格。津貼計劃資助僱主為合共約2,500名工程、建築、測量、規劃及園境的學位課程畢業生，以及400名建造相關高級文憑課程年輕畢業生（35歲或以下）提供在職培訓。成功申請的建造業僱主，必須於整個津貼期（12個月）僱用不少於獲批名額數目的青年專才，就每名聘請的青年專才獲發每月5,000元資助，為期12個月，合共6萬元。津貼計劃已於4月中截止申請，業界反應踴躍，預計於5月內完成審批並發出結果通知。

建築設計事務所年輕僱員Ronald及Hilarie亦認同津貼計劃，表示可幫助新畢業學員盡快找到工作。